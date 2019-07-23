Добрый день! Необходима помощь системного администратора. На сайте https://play-name.com/ на некоторых страницах происходит "зависание" на несколько минут https://docs.google.com/document/d/1VP39vUTPknmZtUn2cSN-RquejqMyIjQvfHWOy0IsGxw/edit?usp=sharing Нужно протестить сайт при полной нагрузке, чтобы узнать, что можно оптимизировать, чтобы сайт не "зависал". И ...
На Wordpress сделать оформление заказа
Надо сделать страницу оформления заказа на WP.
Задача сделать минимальное количество полей и желательно в одном окне.
Все было бы просто, но я хочу, что бы информация по доставки (расчет и выбор точек выдачи) хранились у меня
Просто у нас доставка происходит почтой РФ, курьерской службой boxberry и СДЕК.
Боксбери и Сдек вечно тупят и часто висит окно с выбором точки выдачи и с расчетом.
Т.е. основная проблема это именно сделать расчет доставки и итоговой суммы заказа
Мы работаем как по РФ, так и по фиксированной сумме доставки в Европу (но сумма зависит от веса)
и сумма доставки зависит от выбора оплаты (наложенный платеж и на или оплата сайте)
Для 1 региона есть выдача в офисе (в других регионах не показывать)
Я думаю, что люди с опытом понимают, что такое хорошая страница оформления заказа и объяснять не надо. Да и думаю есть уже готовые решения интеграции.
С вас сумма и сроки.
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