На Wordpress сделать оформление заказа

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Надо сделать страницу оформления заказа на WP. 

Задача сделать минимальное количество полей и желательно в одном окне.

Все было бы просто, но я хочу, что бы информация по доставки (расчет и выбор точек выдачи)  хранились у меня

Просто у нас доставка происходит почтой РФ, курьерской службой boxberry и СДЕК.

Боксбери и Сдек вечно тупят и часто висит окно с выбором точки выдачи и с расчетом.

Т.е. основная проблема это именно сделать расчет доставки и итоговой суммы заказа

Мы работаем как по РФ, так и по фиксированной сумме доставки в Европу (но сумма зависит от веса)

и сумма доставки зависит от выбора оплаты (наложенный платеж и на или оплата сайте)

Для 1 региона есть выдача в офисе (в других регионах не показывать)

Я думаю, что люди с опытом понимают, что такое хорошая страница оформления заказа и объяснять не надо. Да и думаю есть уже готовые решения интеграции. 

С вас сумма и сроки.  

WordPress
6 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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