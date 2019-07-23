На Wordpress сделать оформление заказа

Надо сделать страницу оформления заказа на WP.

Задача сделать минимальное количество полей и желательно в одном окне.

Все было бы просто, но я хочу, что бы информация по доставки (расчет и выбор точек выдачи) хранились у меня

Просто у нас доставка происходит почтой РФ, курьерской службой boxberry и СДЕК.

Боксбери и Сдек вечно тупят и часто висит окно с выбором точки выдачи и с расчетом.

Т.е. основная проблема это именно сделать расчет доставки и итоговой суммы заказа

Мы работаем как по РФ, так и по фиксированной сумме доставки в Европу (но сумма зависит от веса)

и сумма доставки зависит от выбора оплаты (наложенный платеж и на или оплата сайте)

Для 1 региона есть выдача в офисе (в других регионах не показывать)

Я думаю, что люди с опытом понимают, что такое хорошая страница оформления заказа и объяснять не надо. Да и думаю есть уже готовые решения интеграции.

С вас сумма и сроки.