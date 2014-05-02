Адаптация для мобильных сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок164 просмотра

Есть сайт, сделанный на Joomla версия 2.5.14. Надо адаптировать его для мобильных, но чтобы не полетели ссылки на существующие страницы.

Joomla
6 лет назад
Vladpk
65 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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