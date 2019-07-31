Сайт на шаблоне вордпресс

Необходимо написать модуль для битрикс. Модуль должен раз в n-секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в БД с конкретной структурой. Необходимо, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом ...