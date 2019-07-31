Сайт на шаблоне вордпресс

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок270 просмотров

Необходимо перенести текущий сайт http://alkor74.ru/ на шаблон ворпдресс https://wordpress.org/themes/hoot-business/(демо шаблона можно посмотреть здесь https://demo.wphoot.com/hoot-business/)

Требования:

1. Перенести весь контент (контакты, логотип, статьи, меню и т.д.)

2. Перенести калькулятор (калькулятор)

3. Убрать лишнее в шаблоне (выключить ненужные блоки)

4. К заданию подойти творчески )

5. Сохранить ЮРЛ страниц - либо прописать редиректы

6. Сохранить метатеги страниц и теги h1

WordPress
6 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Исполнитель всегда на связи Сроки по проекту соблюдены Качество работы отличное! Спасибо буду рад сотрудничеству
Хороший заказчик четкое и понятное ТЗ моментальная оплата буду рад сотрудничеству еще

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад