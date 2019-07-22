Настроить подключение к прокси по логину и паролю в Laravel

Есть парсер, сделанный на основе Laravel. Работает через прокси.

На данный момент подключается к проксикам через ip-адрес в виде x.x.x.x:port.

Необходимо сделать возможность подключения к проксикам через логин/пароль в виде x.x.x.x:port:login:password. В случае, если логин и пароль в строке не указаны, тогда авторизация должна осуществляться по ip.