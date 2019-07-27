Натяжка шаблона на врдпресс

Нужно натянуть шаблон на вордпресс со всеми материалами!

Скачал чужой сайт целиком с материалами и картинками и теперь его надо натянуть на мой сайт вордпресса чтобы всё корректно отображалось и работало, также при добавлении новых материалов они корректно отображались в нужном месте.