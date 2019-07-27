Натяжка шаблона на врдпресс

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок255 просмотров

Нужно натянуть шаблон на вордпресс со всеми материалами!

Скачал чужой сайт целиком с материалами и картинками и теперь его надо натянуть на мой сайт вордпресса чтобы всё корректно отображалось и работало, также при добавлении новых материалов они корректно отображались в нужном месте. 

WordPress
6 лет назад
KerosiNiCH
Эдгар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
35 отзывов(-4)
6 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Отличный исполнитель, Приятно вести диалог. Работал без ТЗ, выполнил все требования. Работа сделана быстро и качественно. Всем советую!
Спасибо за заказ! Нашли общий язык.Весьма положительный персонаж. Желаю побольше заданий с моим участием)Спасибо.

Заявки фрилансеров

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
35 отзывов(-4)
6 лет назад