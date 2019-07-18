Техническое задание

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки224 просмотра
  • Задачи:

    • Оптимизировать изображения
    В этой таблице представлен список картинок, размер которых превышает 100 кб. Необходимо максимально ужать эти картинки с минимальной потерей качества.Для этого можно использовать один из сервисов оптимизации:
    • Оптимизировать скорости загрузки страниц
    В соответствии с рекомендациями от Google (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта. Нужно попасть в зеленую зону:Проверка главнойСкринПроверка категорииСкринПроверка страницы услугиСкрин

    • Рекомендации по формированию URL и внутренних ссылок для страниц услуг
    Пока сайт закрыт от индексации рекомендуется изменить URL-адреса следующим образом:
    • Рекомендуется убрать /services/ из URL услуг, чтоб услуги были 1-й вложенности
    • Изменить URL в соответствии со столбцом “Новый URL” из  этой таблицы.
    • Изменить ссылки в этом меню в соответствии со столбцом “Ссылка в меню” из этой таблицы
    Пример: 
    • Важно! Нужно будет перенастроить 301 редирект на эти новые страницы со страниц старого сайта (artius.com.ua). Если нужно - составлю таблицу редиректов после изменения URL-адресов
    • Настройка https протокола (Просмотреть в индексе урлы с http и https)
    Для картинок в таблице нужно настроить 301 редирект на https.
    • Настройка страниц пагинации
      • Добавить noindex, follow
    Для всех страниц пагинации начиная со второй оставить: 
    • Добавить canonical
    Для страниц начиная со второй добавить rel="canonical" на первую страницу. Пример: Урл первой страницы пагинации имеет вид https://artius.ua/novosti/stati, урл второй страницы пагинации имеет вид https://artius.ua/novosti/stati/page/2. На странице https://artius.ua/novosti/stati/page/2  необходимо выводить: https://artius.ua/novosti/stati"/>       

    • Исправить внутренние 3хх редиректы
    Нужно либо заменить на ссылки с кодом ответа 200 либо убрать все ссылки на сайте с кодом ответа 300, которые представлены в этой таблице.
    • Сделать информативную страницу 404 ошибки
    Она должна содержать сообщение о неверно запрашиваемой странице:"Извините, запрашиваемая Вами страница не найдена. Воспользуйтесь, пожалуйста, меню или перейдите на главную"Текст "на главную" сделать ссылкой на главную страницу.
    • Убрать ссылки на 404 страницы сайта
    Необходимо убрать с сайта ссылки на 404 страницы, ссылки на эти страницы содержаться в этой таблице

    • Смена основной версии на украинскую
    Для перехода на украинскую версию как на основную рекомендуется перенести контент и настроить 301 редиректы:Настройку редиректов и перенос контента произвести в соответствии с данной таблицей.Затем нужно будет перенастроить все внутренние ссылки на ссылки с суфиксом /ru/ (меню, перелинковка и другие внутренние ссылки).

    После перехода сделаю проверку и дополнительную задачу по перенастройке всех внутренних ссылок.

    Затем настроить версию сайта с суфиксом /uk/ (украинская версия) как основную (по умолчанию), а версию с /ru/ как второстепенную.

6 лет назад
guest_15635363106692
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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