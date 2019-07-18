Есть простой сайт на wordpress. Его можно увидеть здесь http://insclub.info/ Нужно немного поменять дизайн страниц. А именно страницы должны выглядеть так как в прикрепленных рисунках. А также нужно заменить некоторые картинки. Рисовать дизайн ...
Техническое задание
- Задачи:
- Оптимизировать изображения
- Оптимизировать скорости загрузки страниц
- Рекомендации по формированию URL и внутренних ссылок для страниц услуг
- Рекомендуется убрать /services/ из URL услуг, чтоб услуги были 1-й вложенности
- Изменить URL в соответствии со столбцом “Новый URL” из этой таблицы.
- Изменить ссылки в этом меню в соответствии со столбцом “Ссылка в меню” из этой таблицы
- Эта страница: https://artius.ua/services/trudovoe-pravo
- Меняется на: https://artius.ua/services/trudovoe-pravo
- Важно! Нужно будет перенастроить 301 редирект на эти новые страницы со страниц старого сайта (artius.com.ua). Если нужно - составлю таблицу редиректов после изменения URL-адресов
- Настройка https протокола (Просмотреть в индексе урлы с http и https)
- Настройка страниц пагинации
- Добавить noindex, follow
- Добавить canonical
- Исправить внутренние 3хх редиректы
- Сделать информативную страницу 404 ошибки
- Убрать ссылки на 404 страницы сайта
- Смена основной версии на украинскую
- с текущей русской версии, без суфикса (https://artius.ua/)
- на страницы с суфиксом /ru/ (https://artius.ua/ru/)
После перехода сделаю проверку и дополнительную задачу по перенастройке всех внутренних ссылок.
Затем настроить версию сайта с суфиксом /uk/ (украинская версия) как основную (по умолчанию), а версию с /ru/ как второстепенную.
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