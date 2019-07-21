Преобразовать сайт из вебархива в Wordpress

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Завершен8 заявок243 просмотра

Нужно восстановить сайт из вебархива и конвертировать скачанные файлы в Wordpress.  Сайт - новостник.  Новости/рубрики должны редактироваться через админку. Перенести даты публикации.

WordPress
6 лет назад
kitaychuk
Денис 
32 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Отличный специалист. Профессионал! Обязательно буду обращаться с подобными задачи только к нему.
Рекомендую. быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

bashkir86_del
Руслан 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
68 отзывов
6 лет назад