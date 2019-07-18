Скопировать посты с одного сайта на другой под управлением Wordpress

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Есть два сайта под управлением CMS Wordpress, стоит задача перенести посты с одного сайта на другой с сохранением всех полей и миниатюры. Перенос будет производится регулярно раз в неделю, поэтому необходимо решение, которое позволяло бы запускать перенос когда это нужно. Также на втором сайте перенесенные посты должны попадать в черновики или в статус утверждения.

В постах используется плагин advanced custom fields + repeater для создание произвольных полей, самое главное чтобы они также были перенесены. 

WordPress
6 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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