Скопировать посты с одного сайта на другой под управлением Wordpress

Есть два сайта под управлением CMS Wordpress, стоит задача перенести посты с одного сайта на другой с сохранением всех полей и миниатюры. Перенос будет производится регулярно раз в неделю, поэтому необходимо решение, которое позволяло бы запускать перенос когда это нужно. Также на втором сайте перенесенные посты должны попадать в черновики или в статус утверждения.

В постах используется плагин advanced custom fields + repeater для создание произвольных полей, самое главное чтобы они также были перенесены.