Работы на движке Ucoz

Добрый день

Интересует одно из двух решений проблемы:

1. Установить на Ucoz автограбер, который бы добавлял автоматически новости на сайт, которые были бы спарсены с других сайтов. Никогда с таким не сталкивался для движка Ucoz, потому не знаю или это вообще возможно

2. Установить на Ucoz в один из разделов сайта движок WordPress.

Есть несколько сайтов-клиентов на движке Ucoz на которых хотелось бы провернуть один из этих вариантов