Работы на движке Ucoz

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки189 просмотров

Добрый день

Интересует одно из двух решений проблемы:

1. Установить на Ucoz автограбер, который бы добавлял автоматически новости на сайт, которые были бы спарсены с других сайтов. Никогда с таким не сталкивался для движка Ucoz, потому не знаю или это вообще возможно

2. Установить на Ucoz в один из разделов сайта движок WordPress.

Есть несколько сайтов-клиентов на движке Ucoz на которых хотелось бы провернуть один из этих вариантов

WordPress
6 лет назад
vuzlib
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$16
2 дня
Escrow
Все устроило. Работы было выполнено намного больше чем планировалось. В общении приятен, пунктуален. Дальше будем сотрудничать
Постоянно был на связи, нужную информацию по задаче отправлял быстро, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
ТОП-5
Системы управления (CMS)