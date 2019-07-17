Нужно настроить контактную форму на сайте для отправки заказа на электронную почту. Сайт под управлением Wordpress. Пишите сроки и стоимость.
Доработки сайта на WP
Что нужно сделать
Все страницы делаем на 2 языках : англ и рус
Главная
На главной оставляем все до блока с видео (блок с видео оставляем), затем все убираем до блока с подпиской на рассылку (подписку оставляем), и убираем блок с отзывами.
В меню объединяем пункты виллы и отели, вместо них должен быть пункт меню Аренда из которого раскрываются – Виллы, Резиденции, Апартаменты
Также меню при прокручивании сайта часто сливается с фоном, нужно что-то с этим сделать
Карта
Нужна карта на которой помечены все объекты, для примера как у букинга карта отелей. Карту ставим на главную вместо блока с отзывами. Карту можно посмотреть на странице /villa-map Карта с обьектами должна быть на каждой странице
Поиск по сайту
нужен поиск который начинает искать при введении первой буквы и предлагает варианты в всплывающем окне например на лету
Сам поиск вилл на главной странице нужно расширить, и сделать его таким же как на странице вилл. То есть добавить поля – количество спален, количество гостей и тд. Результаты поиска должны выдаваться рандомно, каждый раз в случайном порядке. + при выводе результатов сделать блок с фильтрами слева, фильтр по цене, по типу размещения (резиденция, вилла, апартаменты), новинки, сезонные предложения и тд
В ответах прошу сразу указывать срок и стоимость, именно эти факторы ключевые при выборе. Автоответчики рассматриваться не будут. Скайпа нет, совсем, и ставить его не будем. Способ связи телеграм, ватсапп и тд.
Выбранный исполнитель
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