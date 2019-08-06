Профессиональная верстка, адаптивно и кроссбраузерно в срок. Оригинальный дизайн с применением актуальнейших дизайнерских решений.
Разработка оригинального дизайна:
- Создание макетов любой сложности.
- Разработка векторных логотипов.
- Дизайн баннеров.
- Использование современных динамических элементов.
- Landing Page.
- Корпоративные сайты.
- Сайты визитки.
- Информационные сайты.
- HTML письма.
- Онлайн магазины.
- Wordpress
- ModX
- OpenCart
- В заданные сроки.
- Качественно.
- Останусь на связи на весь период выполнения заказа.
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- E-mail: [email protected]
- HTML5
- CSS3
- JS
- Photoshop
- Illustrator
- After Effects
Я против войны в Украине!
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$20
10 баллов
6 лет назад
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