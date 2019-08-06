keehl-27

Михаил keehl-27

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная верстка, адаптивно и кроссбраузерно в срок. Оригинальный дизайн с применением актуальнейших дизайнерских решений.

Разработка оригинального дизайна:

  • Создание макетов любой сложности.
  • Разработка векторных логотипов.
  • Дизайн баннеров.
  • Использование современных динамических элементов.
Верстка проектов любой сложности:

  • Landing Page.
  • Корпоративные сайты.
  • Сайты визитки.
  • Информационные сайты.
  • HTML письма.
  • Онлайн магазины.
Посадка готового проекта на следующие CMS: 

  • Wordpress
  • ModX
  • OpenCart
Выполнение вашего заказа:

  • В заданные сроки.
  • Качественно.
  • Останусь на связи на весь период выполнения заказа.
Со мной можно связаться:
  • Telegram                +12054090875
  • E-mail:                   [email protected]
Скилл:
  • HTML5
  • CSS3
  • JS
  • Photoshop
  • Illustrator
  • After Effects
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 410019923060559
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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$20
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сверстать макет
Ок
Все четко, в сроки и по делу
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