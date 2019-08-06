Необходимо сверстать макет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок293 просмотра

Здравствуйте уважаемые верстальщики. Нам необходим опытный специалист в сфере реализации необычных эффектов. Во вложении макет который необходимо сверстать и эффект, который необходимо реализовать. 

Ищем грамотного специалиста. Если с этой задачей Вы справитесь на ура, то мы предложим Вам верстку и остальных страниц. Валидность, адаптивность и кроссбраузерность - обязательна.

Исполнителя выберем сегодня в течение часа. Задача очень сроная.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

keehl-27
Михаил 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Ок
Все четко, в сроки и по делу

Заявки фрилансеров

keehl-27
Михаил 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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