Необходимо сверстать макет

Здравствуйте уважаемые верстальщики. Нам необходим опытный специалист в сфере реализации необычных эффектов. Во вложении макет который необходимо сверстать и эффект, который необходимо реализовать.

Ищем грамотного специалиста. Если с этой задачей Вы справитесь на ура, то мы предложим Вам верстку и остальных страниц. Валидность, адаптивность и кроссбраузерность - обязательна.

Исполнителя выберем сегодня в течение часа. Задача очень сроная.