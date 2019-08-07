Нужно сверстать и интегрировать новый дизайн на сайт CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок321 просмотр

CMS Wordpress Нужно сверстать и интегрировать новый дизайн на сайт  тут сам сайт http://bit.ly/2ZjKVNd

тут макеты нового дизайна 

https://ibb.co/6r4Lskg

https://ibb.co/bPxgC53

https://ibb.co/2Fm8MjG

https://ibb.co/bRPcX7p

От вас жду 2  варианта оценки

1) без верстки я предоставлю сверстанные макеты мною нашим штатным верстальшиком 2) вариант  и с версткой вашей  

WordPress
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SmirnovKS
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
4 дня
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать
С Антоном очень приятно иметь дело. Всегда онлайн и оперативно отвечает на любые вопросы Оплату произвел в течении 5 минут после завершения работы Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

SmirnovKS
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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