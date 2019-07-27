Здравствуйте.

Нужно починить дизайн меню в Wordpress на сайте https://foodmaster.info/

Колонки в динамическом сайтбаре слева выводятся криво.

Задачи:

1. Сделать дизайн названия виджетов в динамическом сайтбаре, как в первом блоке "Меню рецептов"

2. Сделать чтоб весь текст не был заглавными буквами и не уходил за края блока, отступы должны быть ровными.

3. В блоке последних комментариев должно выводиться часть комментария.