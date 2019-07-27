Починить дизайн меню в Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок121 просмотр

Здравствуйте.

Нужно починить дизайн меню в Wordpress на сайте https://foodmaster.info/

Колонки в динамическом сайтбаре слева выводятся криво.

Задачи: 

1. Сделать дизайн названия виджетов в динамическом сайтбаре, как в первом блоке "Меню рецептов"

2.  Сделать чтоб весь текст не был заглавными буквами и не уходил за края блока, отступы должны быть ровными.

3. В блоке последних комментариев должно выводиться часть комментария.

WordPress
6 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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