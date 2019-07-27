Необходимо сделать несколько несложных работ по верстке сайта на html Подробности в личку. Оплата по факту + отзыв. Жду заявок.
Починить дизайн меню в Wordpress
Здравствуйте.
Нужно починить дизайн меню в Wordpress на сайте https://foodmaster.info/
Колонки в динамическом сайтбаре слева выводятся криво.
Задачи:
1. Сделать дизайн названия виджетов в динамическом сайтбаре, как в первом блоке "Меню рецептов"
2. Сделать чтоб весь текст не был заглавными буквами и не уходил за края блока, отступы должны быть ровными.
3. В блоке последних комментариев должно выводиться часть комментария.
Заявки фрилансеров
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