Верстка сайта

Нужно сделать сайт максимально похожий на это https://ifixit24.ru/, грубо говоря точная копия, такое же количество блоков, анимация и прочее

По времени не ограничиваю

версия для компьютера, планшета и телефона

все функции которые есть на этом сайте должны быть реализованы

пишите на какой платформе вы видите реализацию данного проекта и обязательно стоимость услуг , повторюсь, по времени сильных ограничений нет