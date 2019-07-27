Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок501 просмотр

Нужно сделать сайт максимально похожий на это https://ifixit24.ru/, грубо говоря точная копия, такое же количество блоков, анимация и прочее 

По времени не ограничиваю

версия для компьютера, планшета и телефона 

все функции которые есть на этом сайте должны быть реализованы

пишите на какой платформе вы видите реализацию данного проекта и обязательно стоимость услуг , повторюсь, по времени сильных ограничений нет 

6 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров