Добрый день. Нужно адаптивно сверстать макет на вордпрес. Файл с ТЗ прикрепил. Рассмотрю и не самых опытных. Пишите цену и сроки
Скопировать лендинг и поставить на wordpress - минимальная цена
Скопировать лендинг zaimi365.com.ua и поставить на Wordpress.
Минимальная цена! Срок ?
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