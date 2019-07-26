Необходимо сверстать меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок564 просмотра

Необходимо меню которое работает по принципу сайта https://www.isolux.ru точно так же работает но без иконок, меню до 5 уровней может быть, работа будет разделена на два этапа первый свертстаь меню на одном сайте потом внедрить такое же на второй, предоплат нет, оплата по факту выполнения этапа, от вас цена срок. Меню уже запрограммировано его нужно стилизовать и заставить работать. Все подробности при личном общении.

6 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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