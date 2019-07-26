Необходимо сверстать меню

Необходимо меню которое работает по принципу сайта https://www.isolux.ru точно так же работает но без иконок, меню до 5 уровней может быть, работа будет разделена на два этапа первый свертстаь меню на одном сайте потом внедрить такое же на второй, предоплат нет, оплата по факту выполнения этапа, от вас цена срок. Меню уже запрограммировано его нужно стилизовать и заставить работать. Все подробности при личном общении.