Требуется сверстать лендинг на WordPress + DIVI

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок190 просмотров

Требуется сверстать лендинг на WordPress + DIVI через Divi  Builder. 

Имеется дизайн в PSD(прикрепил ниже). 

Вы потом делаете выгрузку в DIVI и присылаете мне JSON файл. 

WordPress
6 лет назад
chukhraysss
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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