Сверстать сайт визитку из PSD на BITRIX

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Закрыт12 заявок226 просмотров

Делаем на старте. 2 языка русский, английский. Каталог товаров из 8 товаров. Т.е нужно главную, 1 контентную, каталог, карточку.Цену и срок пишите сразу. Требование: знание битрикс.

6 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров