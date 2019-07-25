Мелкие работы по верстке на Тильде

Нужны мелкие работы по доводке сайта на тильде через вставку блоков. Нужен сам css-код регулирующий положение и поведение элементов (текстовых блоков, фото, кнопок и т.п.). Адаптивно etc.

Ничего сложного, но нужно оперативно и часто вносить правки по запросу из серии "дал кусок кода, вставьте плз". Все детали в ЛС.