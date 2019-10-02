Красивая, современная, лаконичная верстка сайта на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок341 просмотр

Добрый день. Нужно сверстать сайт. 

Дизайн здесь.

В предложении ответьте на эти вопросы. 

Ссылку на портфолио.

Цена за ваши услуги, на 95% окончательную. 

Предложите, на какой cms лучше жить для нашего дизайна, укажите ссылки на лучшие работы. 

Сроки. 

Работаете через безопасную сделку/сейф?.

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Жду ваших предложений. 

Node.js
6 лет назад
sa2opi
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
6 лет назад
$400
21 день
Escrow
Максима рекомендую как хорошего и ответственного исполнителя. Все правки делаются быстро, обратная связь в течении минуты.
Отличный заказчик, понятное ТЗ, быстрая оплата, продолжаем работу над сайтом и сотрудничество по другим проектам.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
6 лет назад

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