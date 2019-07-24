Сделать правки в вёрстке всплывающей корзины

Сайт на смеси бутстрап и еще чего-то. Всплывает корзина на fancybox. Необходимо сделать так, чтобы когда товаров много и не помещается всё на экране, то верхняя и нижняя часть корзины всегда была в зоне видимости, а в списке товаров появлялся скроллбар и можно их там прокручивать. Для всех устройств (десктоп и мобильных).