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Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
3 года назад
Не первый раз обращаюсь к Алексею, так как всё делает быстро и качественно. При необходимости буду обращаться снова и другим рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично. Спасибо Александру за предоставленную задачу. Был рад снова поработать! Благодарю!
$5
10 баллов
3 года назад
Как всегда,довольна работой Алексея! Установил удобную корзину на сайт,учел абсолютно все пожелания,доработал в модуле моменты, которые хотелось изменить. Не первый раз обращаюсь к Алексею,человек всегда на связи, легко общаться,подходит серьезно к работе, специалист высокого уровня, плюс цены приятные. С уверенностью, рекомендую Алексея!)
Ответный отзыв
Спасибо Ольге за интересные задачи! Было снова приятно поработать)
$5
10 баллов
3 года назад
Снова обратился к Алексею, сделал быстро и как надо!
Ответный отзыв
Все отлично! Доступная и понятная задача, быстрая проверка и оплата. Рекомендую как порядочного и ответственного заказчика. Спасибо!
$11
10 баллов
3 года назад
Задача выполнена на отлична, без лишних вопросов, качественно и быстро, спасибо, по необходимости обязательно обращусь к вам
Ответный отзыв
Было приятно поработать вместе! Роман предоставил понятное ТЗ. Быстрая проверка и опалата. Рекомендую как ответственного заказчика!
Системы управления (CMS)
84 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
27 отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга