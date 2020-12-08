AlexGah

Алексей AlexGah

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Работаю с вами на ваш результат

E-mail: [email protected]

Telegram: @alexgah

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
2 года назад
Работа с Wordpress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Shurko
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Мобильное меню на сайте Wordpress
Не первый раз обращаюсь к Алексею, так как всё делает быстро и качественно. При необходимости буду обращаться снова и другим рекомендую.
Все отлично. Спасибо Александру за предоставленную задачу. Был рад снова поработать! Благодарю!
Ответный отзыв
hvostik1
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Установка модуля "корзина Simple"
Как всегда,довольна работой Алексея! Установил удобную корзину на сайт,учел абсолютно все пожелания,доработал в модуле моменты, которые хотелось изменить. Не первый раз обращаюсь к Алексею,человек всегда на связи, легко общаться,подходит серьезно к работе, специалист высокого уровня, плюс цены приятные. С уверенностью, рекомендую Алексея!)
Спасибо Ольге за интересные задачи! Было снова приятно поработать)
Ответный отзыв
Pacan4ik94
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
3 года назад
Настроить модуль отзывов на Opencart 2.3
Снова обратился к Алексею, сделал быстро и как надо!
Все отлично! Доступная и понятная задача, быстрая проверка и оплата. Рекомендую как порядочного и ответственного заказчика. Спасибо!
Ответный отзыв
sapluwka
Роман 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$11
10 баллов
3 года назад
Настроить отправку смс и отображение заказа
Задача выполнена на отлична, без лишних вопросов, качественно и быстро, спасибо, по необходимости обязательно обращусь к вам
Было приятно поработать вместе! Роман предоставил понятное ТЗ. Быстрая проверка и опалата. Рекомендую как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
84 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
27 отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга