Shurko

Александр Shurko

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильное меню на сайте Wordpress

    Добрый день. Сайт на Wordpress. Суть проблемы. В меню сайта добавлены якорные ссылки на элементы главной страницы. Когда мы в мобильной версии сайта на главной странице открываем меню-бутерброд и нажимаем на кнопку, которая ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Восстановить работу выпадающего меню на сайте (Wordpress)

    Добрый день. Задача простая. После небольшой доработки темы на Wordpress в мобильной версии перестало корректно работать мобильное меню (бутерброд). Часть кнопок в мобильном меню содержат якорные ссылки на якоря, расположенные на этой же (главной ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Бот для Telegram на Python

    Уважаемые фрилансеры, хочу сразу обрисовать картину. Нужен бот в Телеграм. Тонкостей работы с Телеграм, его возможностей и ограничений я не знаю (с программированием знаком поверхностно), поэтому, каждый из перечисленных пунктов — это первоначальные пожелания, но ...

    Python
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать макрос для Excel

    Здравствуйте. Задача следующая - необходимо написать макрос для Microsoft Excel, который заменит на листе несколько идущих подряд пустых строк на одну пустую строку (в качестве разделителя между группами заполненных строк). На скриншотах ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правка темы Piedmont для Wordpress

    1.  В заголовке комментариев сделать отображение количествакомментариев вместо "3 thoughts on..." вида "Комментарии: 3", где 3/4/5 и т.д. - число комментариев к записи.  Потенциально должна отображаться любая цифра количества комментариев, либо максимально ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Редактирование темы Piedmont для Wordpress

    Убрать из нижней части анонсов записей на страницах рубрик: 1. Циклическую ссылку на рубрику. Само название рубрики оставить. 2. Слово "Комментировать" вместе с самой ссылкой. 3. Ссылку с даты публикации ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Мобильное меню на сайте Wordpress
WordPress
Все отлично. Спасибо Александру за предоставленную задачу. Был рад снова поработать! Благодарю!
Не первый раз обращаюсь к Алексею, так как всё делает быстро и качественно. При необходимости буду обращаться снова и другим рекомендую.
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Восстановить работу выпадающего меню на сайте (Wordpress)
WordPress
Был рад поработать с Александром. Быстро объяснил задачу, проверил и оплатил. Рекомендую к сотрудничеству! Спасибо.
С Алексеем работать понравилось, всё сделано быстро и точно по моим требованиям. В ходе выполнения задания появилась небольшая проблема, которую он решил быстрее, чем я понял в чём было дело. :) Чувствуется профессионализм. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
anton132
Антон 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Написать макрос для Excel
Вежливо, быстро, щедро ;)
Отличная работа, быстро и качественно. По необходимости обращусь снова. Спасибо!
Ответный отзыв
Zavadich
30 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Правка темы Piedmont для Wordpress
WordPress
Все отлично, развернутое ТЗ, моментальная оплата. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем!
Прекрасный исполнитель. Быстро справился с работой, всё время был на связи, уточнял детали, сделал даже чуть больше, чем я ожидал. Приятный и отзывчивый человек. С удовольствием поработаю с ним ещё, когда возникнет необходимость. Рекомендую!
Ответный отзыв
dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Редактирование темы Piedmont для Wordpress
WordPress
На редкость четкая постановка задачи: текст+скрины+Скайп. Сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Александром и рекомендую его другим исполнителям.
Указанные Валентином сроки были меньше, чем у других претендентов на заказ, и тем не менее, работа была выполнена в разы быстрее указанного времени - за пару часов. Человек реально оценивает свои способности, прежде чем взяться за заказ, ознакомился с ним и только после решил взяться за работу. Когда появится аналогичная работа, с удовольствием отдам её Валентину. Спасибо!
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