Указанные Валентином сроки были меньше, чем у других претендентов на заказ, и тем не менее, работа была выполнена в разы быстрее указанного времени - за пару часов. Человек реально оценивает свои способности, прежде чем взяться за заказ, ознакомился с ним и только после решил взяться за работу. Когда появится аналогичная работа, с удовольствием отдам её Валентину. Спасибо!