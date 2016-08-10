Добрый день. Сайт на Wordpress. Суть проблемы. В меню сайта добавлены якорные ссылки на элементы главной страницы. Когда мы в мобильной версии сайта на главной странице открываем меню-бутерброд и нажимаем на кнопку, которая ...
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Добрый день. Задача простая. После небольшой доработки темы на Wordpress в мобильной версии перестало корректно работать мобильное меню (бутерброд). Часть кнопок в мобильном меню содержат якорные ссылки на якоря, расположенные на этой же (главной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Уважаемые фрилансеры, хочу сразу обрисовать картину. Нужен бот в Телеграм. Тонкостей работы с Телеграм, его возможностей и ограничений я не знаю (с программированием знаком поверхностно), поэтому, каждый из перечисленных пунктов — это первоначальные пожелания, но ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Задача следующая - необходимо написать макрос для Microsoft Excel, который заменит на листе несколько идущих подряд пустых строк на одну пустую строку (в качестве разделителя между группами заполненных строк). На скриншотах ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Убрать из нижней части анонсов записей на страницах рубрик: 1. Циклическую ссылку на рубрику. Само название рубрики оставить. 2. Слово "Комментировать" вместе с самой ссылкой. 3. Ссылку с даты публикации ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад