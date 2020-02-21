Бот для Telegram на Python

Уважаемые фрилансеры, хочу сразу обрисовать картину. Нужен бот в Телеграм. Тонкостей работы с Телеграм, его возможностей и ограничений я не знаю (с программированием знаком поверхностно), поэтому, каждый из перечисленных пунктов — это первоначальные пожелания, но всё обсуждается, возможно, что-то придётся добавить, убрать или изменить. Единственное, что не обсуждается — это язык и пояснения в коде. Код, если мы будем с вами работать, должен быть закомментирован. Чем подробней, тем лучше, для тупых. Плюс инструкция по установке и настройке (не обязательно писать всё самому, можно просто скинуть подходящую ссылку).

Сейчас меня интересует:

1. Насколько реализуемо то, что я перечислил ниже.

2. Сколько это будет стоить.

Основная функция бота — проведение голосований.

Особенности бота:

1) Опрос может быть добавлен в чат/канал по аналогии с ботом @vote.

2) Голосующий не должен знать кто из пользователей за какой вариант проголосовал. Такая функция, как пример, есть в боте @vote, но там есть возможность выбора анонимное/не анонимное голосование. Мне нужно только анонимное.

3) До голосования участник голосования не должен видеть текущие результаты голосования.

4) Общие результаты голосования видны пользователю после голосования.

5) Изменить вариант ответа нельзя.

6) Владелец бота должен видеть какие пользователи (по username) участвовали в голосовании, какие пользователи проголосовали за тот или иной вариант.

7) Статистика предыдущих голосований (кто и какой ответ давал в каждом конкретном опросе) должна сохраняться (желательно за последние 30 голосований).

Подразумевается, что в опросах всегда будет только два варианта ответа: +/-, да/нет, 1/0 и т.д.