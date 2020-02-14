Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок213 просмотров
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Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения Secret Cloud на платформе iOS, Android

Рабочая среда

Сервер API: микросервисная архитектура, общение ведётся по REST API, WebSocket

Мобильное приложение: iOS, Android

Язык программирования

Приложение iOS/Android: Flutter, Dart

1. Введение 

1.1. Наименование программы 

Наименование – "Secret Cloud"

1.2. Назначение и область применения 

Мобильное приложение предназначено для упрощения процесса безопасного хранения и обмена файлами с внешними контрагентами, для функционирования с корпоративной сетью компании и предоставления всем сотрудникам возможности использования следующего функционала.

2. Требования к приложению

2.1. Работа с пользователями и контрагентами: 

• Двух-факторная аутентификация.

• Вход/Выход пользователей.

• Изменение своего пароля.

• Передача файлов большого объёма контрагентам.

• Получение файлов большого объёма от контрагентов.

• Возможность предоставлять доступ к папке для контрагентов.

• Добавление контрагента.

• Загрузка нескольких файлов контрагентом.

• Запрос файла контрагенту по прямой ссылке без аутентификации контрагента.

• Запрос файла контрагенту с аутентификацией контрагента.

• Отправка файла контрагенту без аутентификации контрагента.

• Отправка файла контрагенту по прямой ссылке без аутентификации контрагента.

• Удаление контрагента.

• Поиск пользователя и контрагента по всем полям при публикации.

• Возможность предоставить доступ к папке для внутреннего пользователя.

• Возможность предоставить доступ к папке для внутренней группы

• Возможность предоставить доступ к файлу для внутреннего пользования.

• Возможность предоставить доступ к файлу для внутренней группы.

2.2. Работа с файлами и папками: 

• Возможность загрузки большого объёма файлов

• Возможность создания папки

• Возможность удаления файла и папки

• Возможность удаления папок с файлами от контрагента

• Возможность переименования файла и папки

• Возможность добавлять файл и папку в «Избранное»

• Возможность назначить права доступа на папку

• Восстановление файлов и папок из корзины

• Возможность скачивания файла

• Загрузка файла с ZIP архивированием с паролем

• Загрузка файлов одним архивом

• Возможность перемещения файлов и папок из раздела «От контрагента» в «Мои файлы»

• Сортировка файлов и папок

• Настройка времени жизни ссылки на файл

• Настройка количества скачиваний файла по ссылке

• Обмен файлами произвольного типа и размера

• Возможность множественного выделения и перемещения файлов в любом из разделов

• Возможность одновременного множественного выделения и перемещения файлов в любом из разделов

• Одновременное удаление всех файлов, полученных от контрагента

• Окно: «Описание» у файлов и папок

• Предпросмотр файла

• Редактирование папок

• Редактирование файлов

• Совместное редактирование (требуется уточнение)

2.3. Общее: 

• Выполнение операций через мобильный интерфейс приложения.

• Использование SSL ГОСТ для защиты канала связи.

2.4. Уведомления: 

• Все типы уведомлений о действиях с файлами и папками

2.5. Требования к надёжности

Надёжное (устойчивое) функционирование Мобильного приложения должно быть обеспечено Разработчиком посредством создания системы с функциональностью, которая была указан выше. Помимо этого, уязвимость приложения через так называемые «лаги», а также уязвимость вирусами должны быть сведены к нулю. В противном случае, приложение не будет в состоянии выполнять возложенные на него функции и придёт в негодность. После решения этих задач требуется сделать приложение «лёгким», чтобы оно не требовало огромной скорости подключения к сети Интернет и не тратило трафик пользователей приложения.

2.6. Требования к поддержке

Должна быть предусмотрена ежемесячная поддержка приложения, связанная как с исправлением текущих ошибок, так и с минорными обновлениями приложения, связанными с функциональностью и выходом новых версий мобильных платформ.

2.7. Требования к программной платформе приложения

Необходима разработка приложения для:

iOS (минимальная версия 6.0

- телефон

- планшет

- Поддержка устройств: iPhone 5s+, iPad2+, iPad Air+, iPad mini+

- Вёрстка iPhone Книжная: Да

- Вёрстка iPhone Альбомная: Адаптивная от книжной

- Вёрстка iPad Книжная: Да

- Вёрстка iPad Альбомная: Да

Android (минимальная версия 4.4

- телефон

- планшет

- Вёрстка телефон книжная: Да

- Вёрстка телефон альбомная: Да

- Вёрстка планшет Книжная: Адаптивная от телефона

- Вёрстка планшет Альбомная: Адаптивная от телефона

2.9 Используемые сервером API технологии, протоколы

- REST API

- WebSocket

- Авторизация – используется протокол OAuth 2

Дополнительные технические уточнения обсуждаются индивидуально.

Сроки и оплата обсуждаются индивидуально.

4 года назад
ivan_bogoslovski
Иван 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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