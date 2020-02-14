Нужно сделать мобильное приложение по дополненной реальностью с распознаванием принтов. Лучше сделать с Arkit по примеру [url=https://github.com/code-and-co/ARMuseum/tree/master]https://github.com/code-and-co/ARMuseum/tree/master[/url] Тут уже аналогичное приложение с исходниками Нужен специалист, имеющий опыт разработки с Arkit, оставляйте свои заявки, деталипришлю в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения Secret Cloud на платформе iOS, Android
Рабочая среда
Сервер API: микросервисная архитектура, общение ведётся по REST API, WebSocket
Мобильное приложение: iOS, Android
Язык программирования
Приложение iOS/Android: Flutter, Dart
1. Введение
1.1. Наименование программы
Наименование – "Secret Cloud"
1.2. Назначение и область применения
Мобильное приложение предназначено для упрощения процесса безопасного хранения и обмена файлами с внешними контрагентами, для функционирования с корпоративной сетью компании и предоставления всем сотрудникам возможности использования следующего функционала.
2. Требования к приложению
2.1. Работа с пользователями и контрагентами:
• Двух-факторная аутентификация.
• Вход/Выход пользователей.
• Изменение своего пароля.
• Передача файлов большого объёма контрагентам.
• Получение файлов большого объёма от контрагентов.
• Возможность предоставлять доступ к папке для контрагентов.
• Добавление контрагента.
• Загрузка нескольких файлов контрагентом.
• Запрос файла контрагенту по прямой ссылке без аутентификации контрагента.
• Запрос файла контрагенту с аутентификацией контрагента.
• Отправка файла контрагенту без аутентификации контрагента.
• Отправка файла контрагенту по прямой ссылке без аутентификации контрагента.
• Удаление контрагента.
• Поиск пользователя и контрагента по всем полям при публикации.
• Возможность предоставить доступ к папке для внутреннего пользователя.
• Возможность предоставить доступ к папке для внутренней группы
• Возможность предоставить доступ к файлу для внутреннего пользования.
• Возможность предоставить доступ к файлу для внутренней группы.
2.2. Работа с файлами и папками:
• Возможность загрузки большого объёма файлов
• Возможность создания папки
• Возможность удаления файла и папки
• Возможность удаления папок с файлами от контрагента
• Возможность переименования файла и папки
• Возможность добавлять файл и папку в «Избранное»
• Возможность назначить права доступа на папку
• Восстановление файлов и папок из корзины
• Возможность скачивания файла
• Загрузка файла с ZIP архивированием с паролем
• Загрузка файлов одним архивом
• Возможность перемещения файлов и папок из раздела «От контрагента» в «Мои файлы»
• Сортировка файлов и папок
• Настройка времени жизни ссылки на файл
• Настройка количества скачиваний файла по ссылке
• Обмен файлами произвольного типа и размера
• Возможность множественного выделения и перемещения файлов в любом из разделов
• Возможность одновременного множественного выделения и перемещения файлов в любом из разделов
• Одновременное удаление всех файлов, полученных от контрагента
• Окно: «Описание» у файлов и папок
• Предпросмотр файла
• Редактирование папок
• Редактирование файлов
• Совместное редактирование (требуется уточнение)
2.3. Общее:
• Выполнение операций через мобильный интерфейс приложения.
• Использование SSL ГОСТ для защиты канала связи.
2.4. Уведомления:
• Все типы уведомлений о действиях с файлами и папками
2.5. Требования к надёжности
Надёжное (устойчивое) функционирование Мобильного приложения должно быть обеспечено Разработчиком посредством создания системы с функциональностью, которая была указан выше. Помимо этого, уязвимость приложения через так называемые «лаги», а также уязвимость вирусами должны быть сведены к нулю. В противном случае, приложение не будет в состоянии выполнять возложенные на него функции и придёт в негодность. После решения этих задач требуется сделать приложение «лёгким», чтобы оно не требовало огромной скорости подключения к сети Интернет и не тратило трафик пользователей приложения.
2.6. Требования к поддержке
Должна быть предусмотрена ежемесячная поддержка приложения, связанная как с исправлением текущих ошибок, так и с минорными обновлениями приложения, связанными с функциональностью и выходом новых версий мобильных платформ.
2.7. Требования к программной платформе приложения
Необходима разработка приложения для:
iOS (минимальная версия 6.0
- телефон
- планшет
- Поддержка устройств: iPhone 5s+, iPad2+, iPad Air+, iPad mini+
- Вёрстка iPhone Книжная: Да
- Вёрстка iPhone Альбомная: Адаптивная от книжной
- Вёрстка iPad Книжная: Да
- Вёрстка iPad Альбомная: Да
Android (минимальная версия 4.4
- телефон
- планшет
- Вёрстка телефон книжная: Да
- Вёрстка телефон альбомная: Да
- Вёрстка планшет Книжная: Адаптивная от телефона
- Вёрстка планшет Альбомная: Адаптивная от телефона
2.9 Используемые сервером API технологии, протоколы
- REST API
- WebSocket
- Авторизация – используется протокол OAuth 2
Дополнительные технические уточнения обсуждаются индивидуально.
Сроки и оплата обсуждаются индивидуально.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть CRM на yii2 (rest api документирован на swagger) под него нужно кроссплатформенное приложение на Flutter. [b]ФУНКЦИИ: [/b] - Регистрация - Авторизация по номеру телефона - Редактирование профиля - Отправка и получение показаний - Создание и смена статуса тикета - История платежей и ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
мессенджер построенный на геопозиции собеседников по типу Badoo или Tinder, но без ЛС, а с открытыми каналами(чатами)Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовый новый дизайн админки (по управлению сайтом) на Bootstrap 4.Нужно: [list][*]Тщательно запланировать структуру фронтенда админки согласно стандартов (структуру файлов, обмен данными... для поддержания, и регулярного обновления)[*]Предусмотреть возможность конвертации в приложение (Android, iOS, Windows)[*]Перенести шаблон на ...Закрыт4 года назад
Нужен или скрипт или приложение, которое будет ставить лайки всем подряд в двух сервисах Badoo и Тиндер. Желательно, чтобы работало или в фоне, или не мешало основной работе за компьютером. Указывайте цену, за которую возьметесь за ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Flutter приложение для CRM тут т3 https://docs.google.com/document/d/1iWmeQ1Am22oe2BJTL7Y6HSE1Pk08QNaMLxprZXK5zGk/edit?usp=sharingМобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side). ...Закрыт4 года назад
Создание мобильного приложения. Примерные аналоги - Ankidroid, Quizlet..., то есть базисом приложения является массив флеш-карточек в помощь изучающим языки.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
1. Получить гет-переменную referrer после установки. Реферрер должен быть получен быстро. Хранить в памяти приложения. 1.1 В случае успешного инита подписки (if referrer != null) отправить данные на определённый сервер, с заголоком типа "Subscription initialization completed ...Закрыт4 года назад
- $1500
Сервер должен выполнять следующие функции:1. Получать информацию с приложения о покупке2. Обновлять информацию при получении соответствующего сообщения от Apple3. Вызывать определенные ивенты в сервисе аналитики AppsFlyerМобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад