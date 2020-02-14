Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок293 просмотра
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Создание мобильного приложения. Примерные аналоги - Ankidroid, Quizlet..., то есть базисом приложения является массив флеш-карточек в помощь изучающим языки.

4 года назад
guest_1581871615968
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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