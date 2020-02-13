Необходимо перебрать конфигурацию мобильного приложения и залить обновления на прилавки движок React native
Создать AR приложение на основе ARKit|ARCore (навигация внутри здания)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать приложение дополненной реальности для навигации по зданию, в здании 3 этажа с ключевыми точками, в которых должна появляться доп. информация (воспроизводиться видео или запускаться аудиогид), навигация может быть в виде стрелок (указателей) или стандартного персонажа. Приложение должно быть для платформ IOS или Android, если умеете под две, то бюджет увеличиваю в 2 раза. Что-то похожее на M.Go (Мвидео) но проще, не магазин (некоммерческий проект).
Фотографии внутри здания будут предоставлены, видео, аудио будет предоставлено, примерная концепция (прототип) будет предоставлено. Желателен творческий подход, участие и предложения в реализации, а не тупое исполнение команд, что куда поставить и где что как должно выглядеть.
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