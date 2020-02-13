QML разработка приложения для Android

Необходимо перебрать конфигурацию мобильного приложения и залить обновления на прилавки движок React native
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Приветствую!
Ищу исполнителя (возможно несколько исполнителей) на следующую задачку:
Необходимо доработать пример из Qt texteditor (QTDIR/Examples/Qt-5.14.0/quickcontrols2/texteditor/) под Андроид, исправив в нём следующие проблемы режима редактирования:
- убрать мерцание при активации виртуальной клавиатуры (сейчас при отображении и скрытии виртуальной клавиатуры экран мерцает)
- при отображении виртуальной клавиатуры курсор должен быть виден (сейчас, если добавить много пустых строк, закрыть виртуальную клавиатуру, проскролить в самый низ, тапнуть в нижней области документа, то при следующем отображении клавиатуры курсор остаётся за клавиатурой и не виден пользователю)
- исправить проблему с форматированием (сейчас, если выделить слово, применить к нему какое либо форматирование, например выделить жирным, потом поставить курсор в другой абзац, а потом вернуться для редактирования выделенного жирным слова, то форматирование пропадает).
Интересует сроки и стоимость, плюс ваш опыт работы с подобными задачами (редактор текста для мобильных платформ).
По итогу выполнения задания нужен будет именно код реализующий данный функционал. Тестируем на собранной демке в виде apk-файла, когда всё заработает, как описано в задании – оплата и после передача кода.
P.S. Ну и вообще интересует вопрос – имеет ли смысл затевать большой проект на QML, где центральным функциональным элементов интерфейса будет редактор текста (из моего предыдущего опыта с виджетами для Android редактор текста очень сырой с огромным количеством недоработок, в отличии от того же iOS), или лучше сразу делать нативными средствами?
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