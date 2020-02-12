Доработать андроид программу

Здравствуйте. Имеется желаемый дизайн приложения в проекте psd и zeplin. Требуется разработать приложение под iOS по данному дизайну. Особенности задания: [list][*]разработать только каркас приложения - графический интерфейс, без целевого функционала (в данном случае функционала подключения к vpn серверу) [*]разработка в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Подготовит к подключения к систему click(uzbekistan).
2.Невозможность передать скачанный pdf файлы (типа шифрования) другому пользователю и загрузить книгу (обсудим возможные варианты).
3.Убрать рекламу!
Инфо
1.Для скачивания apk file
2.Программа написано KotLin
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