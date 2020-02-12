Требуется разработать приложение под iOS по данному дизайну

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок208 просмотров
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Здравствуйте.

Имеется желаемый дизайн приложения в проекте psd и zeplin.

Требуется разработать приложение под iOS по данному дизайну.

Особенности задания:

  • разработать только каркас приложения - графический интерфейс, без целевого функционала (в данном случае функционала подключения к vpn серверу)
  • разработка в xCode 11+ на swift
  • использовать UIKit, не SwiftUI
  • минимизировать использование сторонних pod-ов
  • добавить таймеры для имитации процессов загрузки/подключение
Подробное ТЗ в файле. Прошу откликаться ответственных людей с опытом работы.
iOS
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв