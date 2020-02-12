Разработка кроссплатформенного мобильного приложения

немного поменялась логика работы c firebase notifications для одного из подмодулей приложения Есть 2 аппликухи: 1) IOS (Swift) 2) Android (Java) необходимо синтегрироваться с изменениями Rest-a Нужно 2 фрилансера (айосник и андроидщик) или один, который может и туда, и туда ...