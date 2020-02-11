Приложение для компьютера (каталог товаров)

Нам необходимо приложение для компьютера в которое из 1С будут выгружаться Товары, цены, остатки, фото, свойства и описания.

Полный аналог сайта, но основная задача приложения работать offline(без стабильного постоянного интернета).

Пример приложения для ознакомления можно скачать на сайте: www.galacentre.ru

В разделе Скачать.

В приложении к заданию фото приложения.

Нам нужен полный аналог.

Ждём Ваших предложений по цене и вариантах разработки.