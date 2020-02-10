Разработать приложение для Google Chrome

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки183 просмотра
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Коллеги привет.

Необходимо сделать приложение для Google Chrome.

Много работы будет с API на внешнем сайте, сбор данных со страницы и отображение полученных данных на ней

Бюджет обсуждаем

ТЗ https://www.evernote.com/l/APB6ifD58ipDvrN-qwono2cIEYB9DX1id1Q/

4 года назад
fantomic
Евгений 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад