Доработать клиент-серверное приложение.

Мы компания, которая, на данный момент разрабатывает масштабную платформу для знаменитостей, их фанатов и начинающих исполнителей. Нам необходимы разработчики для реализации приложений для Android и IOS. Рассмотрим, так же, варианты разработки "под ключ" (с дизайном). ...