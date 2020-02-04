Требуется внедрить в мобильное приложение подписку через Мобильного SDK. - Оплата через Яндекс Кассу внутри приложения с помощью Мобильного SDK. - Перевод пользователя на время в группу: Подписка. - Рекурентные платежи. Автоматическое списание абонентской платы, пока не нажата ...
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Нам нужен человек на разработку iOS приложения Такси. Дизайн и бэк есть, часть приложения написана, есть один постоянный разработчик, нужен еще один т.к. не справляемся, а сроки подходят. Требуется свободное знание Google Maps, Google Places, Core Location. Проект на сокетах. По архитектурам нужно знание MVC, MVP и VIPER. Работа (на длительность проекта) возможна Full-time или Part-time, оплата любым способом который тебе подходит. Обычно переводим moneygram или western union. Дай знать если есть интерес, обсудим более подробно
двух словах
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