Андроид приложение по подбору сто в своем городе

Требуется доработать проект. Основная масса задач исправление визуальной части под разные разрешения. Знание Flutter & Durt Опыт в Android or iOS не менее 2х лет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать приложение на андроид по подбору СТО. Чтоб клиент мог подать заявку на необходимый перечень услуг, а исполнители предлагали свои цены. Поиск автосервиса по списку и на карте, рейтинг СТО, отзывы клиентов, разделение при регистрации на "заказчик" и "исполнитель".
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