Андроид приложение по подбору сто в своем городе

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Требуется разработать приложение на андроид по подбору СТО. Чтоб клиент мог подать заявку на необходимый перечень услуг, а исполнители предлагали свои цены. Поиск автосервиса по списку и на карте, рейтинг СТО, отзывы клиентов, разделение при регистрации на "заказчик" и "исполнитель".

4 года назад
Jackson996
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад