Парсер , Андроид приложения

Задача

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Необходимо сделать парсер номеров таксистов в приложение заказа такси Indriver, с минимумом моих действий для получении данных

Сделать все в автомате с перехватом пакетов, что бы максимально уменьшить ручную работу. Составить запрос АПИ и распарсить ответ.

Грубо говоря сделать программу, которая имитирует работу своей же программы, только каждый раз как в первый раз, что бы не получать бан.

Приложение андроид, выгружать желательно в exсel или другой текстовый редактор, нужны номера телефонов водителей такси. Больше никаких данных не нужно, но необходимо сделать фильтрацию по регионам или городам