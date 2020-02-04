Парсер , Андроид приложения

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка541 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача

----------------

Необходимо сделать парсер номеров таксистов в приложение заказа такси Indriver, с минимумом моих действий для получении данных

Сделать все в автомате с перехватом пакетов, что бы максимально уменьшить ручную работу. Составить запрос АПИ и распарсить ответ. 

Грубо говоря сделать программу, которая имитирует работу своей же программы, только каждый раз как в первый раз, что бы не получать бан.

Приложение андроид, выгружать желательно в exсel или другой текстовый редактор, нужны номера телефонов водителей такси. Больше никаких данных не нужно, но необходимо сделать фильтрацию по регионам или городам

4 года назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов