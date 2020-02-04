Парсер , Андроид приложения

Требуется доработать проект. Основная масса задач исправление визуальной части под разные разрешения. Знание Flutter & Durt Опыт в Android or iOS не менее 2х лет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача
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Необходимо сделать парсер номеров таксистов в приложение заказа такси Indriver, с минимумом моих действий для получении данных
Сделать все в автомате с перехватом пакетов, что бы максимально уменьшить ручную работу. Составить запрос АПИ и распарсить ответ.
Грубо говоря сделать программу, которая имитирует работу своей же программы, только каждый раз как в первый раз, что бы не получать бан.
Приложение андроид, выгружать желательно в exсel или другой текстовый редактор, нужны номера телефонов водителей такси. Больше никаких данных не нужно, но необходимо сделать фильтрацию по регионам или городам
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