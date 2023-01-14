Есть приложение написанное на Xamarin, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple ID
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- $80XamarinМобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Используя асинхронные методы работы с базой данных создать приложение для Производство мебели (в том числе с продажей) (используя примеры сайтов в интернете) В этой базе заказчик хотел бы хранить информацию • о номерах заказов (является первичным ключом) • о различных ...SQLiteXamarinЗакрыт6 месяцев назад
- $200
Необходимо написать приложение, по тематике "помощник в малом бизнесе". В Плей - маркете есть приблизительно то, что нужно "менеджер по бизнес - расходам". Минимальный функционал: Регистрация юзера, регистрация бизнеса, и маленькое меню ...Закрыт7 месяцев назад
Добрый день, коллеги! Я представляю группу фрилансеров. Мы объединились, чтобы делать заказы быстрее, лучше, больше... да и веселее. В данный момент нас 4 человека. Но будем рады видеть в своей команде как ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Есть такая ситуация. На эмуляторе под iOS приложение работает корректно в Debug и Release режимах. После заливки в Testflight приложение крашится после прелоудера. Не могу разобраться, в чем причина. Нужна помощьiOSXamarinЗакрыт8 месяцев назад
В Xamarin написан простейший одностраничный калькулятор. Нужно: 1. Сделать навигацию (изначальное главное меню, в нем выбор -> "Перейти к рассчётам" и "Списки рассчётов". То что сейчас на фото - это "Перейти к рассчётам". 2. Сделать сохранение данных, присвоение названия ...XamarinЗакрыт8 месяцев назад
- $800
Задача Нужно свестать 2 проекта в xamarin. Прошу сначала внимательно ознакомиться с макетом, прежде чем озвучивать стоимость. Дизайнер отрисовал около 180 экранов, но уникальных где-то 40. Остальные похожи друг на друга. Попапы чуть другие по содержимому, со страницами также. Требуется ...XamarinЗакрыт9 месяцев назад
API используется существующее. Мобильное приложение - часть платформы Websoft HCM и API, используемый для платформы также используется и для мобильного приложения. Приложение должно позволять проходить электронное обучение в виде изучения электронных курсов. При этом позволять изучать ...XamarinЗакрыт10 месяцев назад
Создать 10 ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШИХ ПРОСТЕНЬКИХ мобильных приложений. Предоставить инструкцию по запуску на Android устройстве или через эмулятор Android на ПК. Необходимо разработать на C#, Xamarin Forms, XAML.AndroidXamarinМобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00[/b] [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки. [/url]Выбранная профессия: [b]Frontend-программист[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение на фреймворке Django, целью которого ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[b]Последний срок сдачи: 15 января 00:00 Достаточно набрать 60/100 баллов. [/b][url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fkav0ish0.github.io%2FQA-engineer%2F]Пример вёрстки [/url][b]Выбранная профессия: Разработчик игр (GameDev)[/b] [b]К коду нужно писать комментарии или любым другим путём объяснить участки кода, - это для защиты проекта. [/b] Необходимо разработать web – приложение ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1qWkEhKc-d9Zcq6PRkus6RULBEFheV6i7wz7Bh9LDq00/edit?usp=sharing Android 9+ Xamarin C#AndroidXamarinМобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Есть программа написанная как для веб версии, так и для мобильной(Xamarin). Необходимо сделать дизайн для мобильной версии. Т.е. сделать красивый интерфейс (все кнопки уже есть и работают).XamarinМобильные приложения5 заявокЗакрытгод назад
Есть мобильное приложение - https://appetize.io/app/r6exwrv2wlygjqyue57dtjnsq4 на C# (платформа Xamarin) с готовой версткой и функционалом по распознаванию еды (API fatsecret и Google Vision) + регистрация по API с сайта mikawise.com, нужно доделать работоспособность регистрации и доработать ...XamarinЗакрытгод назад
Нужна часть приложения на xamarin создающая таблицы excel формата по нажатию кнопкиXamarinЗакрытгод назад
Шукаємо роpробника для створення мобільного додатку на IOS Аналогічний мобільний додаток вже розроблений та проходить бета тестування на Android ( написаний на кросплатформеному Xamarin), тому шукаєм розробника для кросплатформеної Xamarin. Буде тільки плюс, якшо розробник зможе допрацювати ...Закрытгод назад
Шукаємо розробника на iOS для написання мобільного додатку. Розробник Xamarin для перенесення програми з android на ios Аналогічний мобільний додаток вже готовий на платформі Android, тому всі матеріали вже є. ТЗ скинемо в особисті повідомленняЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо разработать приложение для проектной работы по учёбе на xamarin, для Android OS. Всё подробности в личной переписке. Из необходимого, возможность сканирования QR кодов, и работа с заявками. Используется СУБД Microsoft SQl Server. Срок работы ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен2 года назад
- $35
Работа не сложная. Нужно создать на Xamarin приложение для планирования путешествий по Украине. Срок – до конца мая. Представить список городов и краткое описание о городах и достопримечательностях в них. Также должен быть список для ...XamarinМобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день нужна доработка приложение на XamarinXamarinМобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад