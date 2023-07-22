Требуется написать 20 статей по IT-тематике. Пишем о системном администрировании, frontend и backend разработке, devops, тестировании, программировании, хостинге и т.д. Нам важно, чтобы вы писали о том, в чем хорошо разбираетесь, потому что статья должна ...
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- DevOpsКопирайтинг6 заявокОткрыт6 дней назад
- $25
DevOPS требуется на 1 час работы, начать сразу работы Подробности исполнителю, доступ к серверу удаленный через рабочий стол Бюджет 25$ Работы не более чем на час, оплата по готовности Иметь Any Desk ...DevOpsСистемное администрирование6 заявокЗакрыт16 дней назад
- $20
DevOPS требуется на 1 час работы, сегодня Подробности исполнителю, доступ к серверу удаленный через рабочий стол Бюджет 20$ Работы не более чем на час, оплата по готовности Иметь Any Desk ...DevOpsЗакрыт2 месяца назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! В нашу команду срочно требуется опытный разработчик Laravel + vue с навыками DevOps и управления командой для доработки проекта. Сайт представляет из себя сервис по аренде собственных прокси - серверов (генерируются ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...Закрыт2 месяца назад
Доброго! В канадський проект - потрібен DevOps зі знанням Microsoft Azure. Надішліть будь ласка ваше резюме\CV з вказанням рейту (почасово) Дякую!DevOpsЗакрыт2 месяца назад
Досвід у налаштуванні протоколів VPN, налаштування обфускації. Що ми хочемо? Необхідно реалізувати та налаштувати мережу VPN, створити та реалізувати обфускацію для протоколів, після чого bakend-команда, реалізує та загорне це ...Закрыт2 месяца назад
Необходимо сделать сайт под ключ, есть готовое ТЗ. Что нужно сделать: Разработать дизайн. Забилдить и задеплойтить сервера. Настройка безопасности (защита от CSRF,SQL,DDoS атак,XSS защита. Создание административной панели. Общий план схем микро сервисной архитектуры и проектирование ...Создание базы данныхDevOpsSQLСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Привет! Ищу DevOps инженера, уровень Middle.Отправляйте свое портфолио, стоимость в час, тгDevOpsСистемное программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Мы ищем специалиста DevOps с опытом работы с Kubernetes, Terraform, поможет запустить на Digital ocean. Наша команда разработала 2 веб-сервиса на Java Spring cloud. В настоящее время сервисы работают в докере. Мы используем Jenkins, Docker ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Привет, нужен DevOps специалист по Windows серверам, иными словами специалист по заливке и настройке Web Full stack проектов на Windows сервер.DevOpsЗакрыт6 месяцев назад
Привет, нужен DevOps специалист по Windows серверам, иными словами специалист по заливке и настройке Web Full stack проектов на Windows сервер.DevOpsЗакрыт6 месяцев назад
Требуется senior DevOps для выполнения ряда задач указанных в техническом задании. Просим притендентов на выполнение задания хорошо ознакомится с техническим документом и указать цену и время требующиеся для его выполнения.DevOpsСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день. Нужна помощь DevOps, который сможет настроить на 1 сервере N-е количество IPv4 проксей. Т.е. нужно на 1 одном сервере сделать 50-60 отдельных проксей.DevOpsСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Выполнить простые задания DevOps. И !обязательно! расписать весь порядок действий, с пояснениями (лучше даже со скринами) что для чего и зачем идет. Само задание: 1. Разобрать в ручном запуске приложения https://github.com/mbaran0v/python-sample-app используя любой wsgi сервер (uwsgi) 2. ...PythonPostgreSQLDockerDevOpsКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день!Я изучаю язык программирования Java корпоративно, от своей компании , в конце обучения есть тест, исходя из того как я его пройду , зависит мое дальнейшее обучение , нужно чтобы я прошел на 100 ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужен исполнитель, который: Поможет выявить проблему и сможет грамотно и тонко настроить веб-сервер (включая кеширование php), MySQL сервер, подобрать оптимальные параметры конфига. Проверить сервер найти текущие а так же потенциальные проблемы Проверить на наличие вирусов (исправление/удаление угроз) - ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Постоянная поддержка проекта на PHP Yii2. Так же есть часть кода на Yii1. На проекте используется RabbitMQ, Gitlab CI/CD Проект большой и разрабатывался много лет, присутствует легаси код. Разработчика, который знает весь проект сейчас нет, но есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Есть админка на реакте, платформа на наксте, бекенд (php, yii2). Необходимо все это собрать и запустить на одном сервере, я так понимаю нужен Devops.Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
[b]Термінова робота! [/b] Зробити потрібно перші 3 лабораторні роботи. На ОС мак чи вінді. До 27-28 січня. Ціна договірнаDevOpsЛабораторные работы1 заявкаЗакрытгод назад