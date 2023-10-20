Системный администратор DevOps

Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи:

- Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL

- Также nginx должен быть настроен так, чтобы умел запускать web gl игры на юнити. То, как это делается можно посмотреть здесь: https://docs.unity3d.com/Manual/webgl-server-configuration-code-samples.html .

- Docker compose сконфигурирован с секрет кеями, хранящимися отдельно. Также в нем должны быть подняты clickhouse, mongodb. Результатом написать тестовые скрипты которые могут подключиться к этим базам.

- SMTP сервер (Postfix), с aoth authentication (чтобы на тот же гугл письма приходили), настроен roundcube web mail (https://roundcube.net/) для виртуальных почтовых ящиков. MX, A, PTR записи для доменов сделаны. Должна быть поддержка noreply адресов с токенами.

- Настроить SSL сертификат, через certbot ( https://certbot.eff.org/ ) и автообновление этого сертификата для доменов.

- Настроить резервное копирование и панель управления для него (или конфигов и команды для управления)

- Настроить мониторинг и логирование

- Установить и настроить Elastic Search: https://www.elastic.co/downloads

- Написать скрипты для нагрузочного тестирования (можно конфигурацию Postman, либо python)





Результатом будет работающая инфраструктура, документация по сервисным функциям, что где лежит и docker-compose.yml / Dockerfile файлы. Установленные сертификаты на домены и поддомены. Работающий почтовый сервер, Работающий сервер nginx на котором можно запускать Unity приложения и Flask приложения.







Знания которые вам потребуются:

- Обеспечение отказоустойчивых, высоконагруженных решений для виртульных серверов (мы используем VPS местного провайдера, это не AWS, GC и т.д. Поэтому нужно уметь настраивать сервера с нуля).

- Умение работать с Ubuntu

- Умение администрировать nginx

- Стек: Docker, Python (venv)

- Администрирование Баз Данных: PostgreSQL, Elasticsearch

- Обеспечение сетевой безопасности (открытие только нужных ресурсов)

- Настройка SMTP серверов (Postfix)

- Мониторинге и логировании OS сред (Linux / Docker / ...)

- Умение писать документацию.

- Нагрузочное тестирование

- Резервное копирование







P.S. для некоторых позиций вы можете предложить свое решение. Возможно иной SMTP сервер например, другой фронт для веб меил, может по нагрузочному тестированию предложите что-то свое.