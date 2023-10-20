При нагрузке, пропадает доступ к FTP серверу

Системное администрированиеЗакрытнет заявок5 просмотров
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Сервер используется как файловое хранилище.
Один сайт, запросы идут через PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

Периодически пропадает доступ к FTP.
Происходит это когда количество активных соединений nginx находится в районе 60-80. При этом, на сайт доступ есть, скорость скачивания высокая.
По FTP подключаюсь только я.
После рестарта nginx доступ к FTP есть пока количество подключений nginx не возрастает выше 65

На сервере стоит ispmanager 6
Процессор    Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (8 cores)
Оперативная память    64200 MB
Размер HDD    3.55 TB
Версии программного обеспечения Apache    2.4.38-3+deb10u10

2 месяца назад
dyba
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад