При нагрузке, пропадает доступ к FTP серверу

Доброго! В канадський проект - потрібен DevOps зі знанням Microsoft Azure. Надішліть будь ласка ваше резюме\CV з вказанням рейту (почасово) Дякую!
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Сервер используется как файловое хранилище.
Один сайт, запросы идут через PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
Периодически пропадает доступ к FTP.
Происходит это когда количество активных соединений nginx находится в районе 60-80. При этом, на сайт доступ есть, скорость скачивания высокая.
По FTP подключаюсь только я.
После рестарта nginx доступ к FTP есть пока количество подключений nginx не возрастает выше 65
На сервере стоит ispmanager 6
Процессор Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (8 cores)
Оперативная память 64200 MB
Размер HDD 3.55 TB
Версии программного обеспечения Apache 2.4.38-3+deb10u10
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