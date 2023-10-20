При нагрузке, пропадает доступ к FTP серверу

Сервер используется как файловое хранилище.

Один сайт, запросы идут через PHP FastCGI (Nginx + PHP-FPM)



Периодически пропадает доступ к FTP.

Происходит это когда количество активных соединений nginx находится в районе 60-80. При этом, на сайт доступ есть, скорость скачивания высокая.

По FTP подключаюсь только я.

После рестарта nginx доступ к FTP есть пока количество подключений nginx не возрастает выше 65



На сервере стоит ispmanager 6

Процессор Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz (8 cores)

Оперативная память 64200 MB

Размер HDD 3.55 TB

Версии программного обеспечения Apache 2.4.38-3+deb10u10