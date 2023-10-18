Выгрузка визитов из Яндекс Метрики за период

$11
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Нужно настроить автоматическую выгрузку визитов из Метрики за август 2023г.

Данные должны выгружаться в ячейку google таблицы.

На примере любого проекта.

Данные из Яндекс Метрики берем так:

Отчет: Поисковые системы

Метрика: Визиты

2 месяца назад
guest_16173780364018
Турция
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад