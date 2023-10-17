Обновить Управление торговлей

Системное администрированиеЗакрытнет заявок10 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обновить Управление торговлей 11.2.3.159 (есть доработки конфигурации и обмен с 1С-Логистика: Управление складом 3.1.7.2) до 11.5.14.50. Доработки и обмен привести в рабочее состояние в соответствии с новой версией.

2 месяца назад
zoocenter
Денис 
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
2 месяца назад