Обновить Redmine

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Нужно обновить Redmine - сейчас установлена 3 версия

Поставить плагин- желательно бесплатные (у исполнителя желательно чтобы они уже были и был опыт работы с ними)

Основной упор на отчетность по проектам - формирование различных таблиц отчетности

Нужна настройка базовая без дописываний функционала - то есть нужна установка плагинов и настройка их.

Желательна безопасная сделка

2 месяца назад
flint911
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад