Нужно обновить Redmine - сейчас установлена 3 версия

Поставить плагин- желательно бесплатные (у исполнителя желательно чтобы они уже были и был опыт работы с ними)

Основной упор на отчетность по проектам - формирование различных таблиц отчетности

Нужна настройка базовая без дописываний функционала - то есть нужна установка плагинов и настройка их.

Желательна безопасная сделка