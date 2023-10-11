Здрасте. Нужно посмотреть что надо донастроить на сервере Solidworks, чтоб клиенты могли подключаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обновить Redmine - сейчас установлена 3 версия
Поставить плагин- желательно бесплатные (у исполнителя желательно чтобы они уже были и был опыт работы с ними)
Основной упор на отчетность по проектам - формирование различных таблиц отчетности
Нужна настройка базовая без дописываний функционала - то есть нужна установка плагинов и настройка их.
Желательна безопасная сделка
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершенмесяц назад
Сегодня Cloudflare помутил сайт phishing or malware. Ищу человека, который знает как решить эту проблему.Закрытмесяц назад
Есть VPS сервер, на нем проблемы - периодическое заражение, майнер. Нужно: найти уязвимости предложить и установить, настроить комплексную систему безопасности. Обосновать. дать инструкцию по работе с установленными инструментамиЗакрытмесяц назад
Нужно настройть крон на сервере Сервер голый без панелиСистемное администрирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Приветствую всех! Есть интернет-магазин на Wordpress его не так давно перенесли с хостинга на сервер и со временем появилась проблема: сайт, который весил 3 гига теперь весит 50 гигов из-за этого база данных теперь не ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Сервер на Hetzner із таким залізом: Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz (12 cores), Оперативна пам'ять 63795 MB ISP Manager 6 Після переустановки ОС (до цього був CentOS ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Организация работы нескольких веб-серверов, создание хостинга сайтов рабочих, плюс для разработчиков. Подключение облачного сервиса. Установка и наладка мониторинга. Продумать и принять меры по защите серверов, в связи с участившимися атаками.Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Docker и croptopro 5Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Необходимо настроить конфигурацию NGINX для работы Telegram Bot, Бот написан на Node.js. Использует 8443 порт для webhook, бот запускается командой npm run start (необходимо использовать screen или pm2, для бесперебойной работы бота). На текущий ...Закрыт2 месяца назад
Здравствуйте, необходимо настроить почтовый сервер, ubuntuСистемное администрирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад