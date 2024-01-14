kudaondelsa

Системный администратор

3 года опыта работы в области. Топ стека задач:

● Настройка различных ОС.

● Развёртывание и настройка ПО, включая открытое и проприетарное.

● Виртуализация/контейнеризация (QEMU/KVM), кластеры Proxmox, LXC, Docker, распределённые файловые системы.

● Проектирование и реализация систем резервного копирования, устойчивых к отказам. (Proxmox Backup Server, Veeam, Acronis, Rsync)

● Организация мониторинга инфраструктуры, сетевых сервисов и устройств (Автоматизация UPS, SIEM системы, SNMP trap).

● Настройка маршрутизаторов и коммутаторов MikroTik, Cisco, Dlink, TPlink. Работа с DHCP, VLAN. Проектирование топологии ЛВС

● Обеспечение безопасности передачи файлов и установки соединений (WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPsec)

● Развёртывание и настройка Windows Server в роли контроллера домена, управление GPO, DNS, RDP, FileServer.

● Автоматизация рутинных процессов, написание скриптов PowerShell, Bash, Python 3.

● Работа с сетевыми файловыми системами NFS, SMB, iSCSI, работа с NAS.

● Установка и настройка систем контроля версий SVN, Git, SOS и систем управления проектами Kanban/Scrum.

● Подбор железа и ОС для любых задач в соответствии с ТЗ.



Делаю неторопливо, но надёжно