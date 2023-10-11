Настройка безопасности сервера

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок15 просмотров
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Есть VPS сервер, на нем проблемы - периодическое заражение, майнер.

Нужно:

  1. найти уязвимости

  2. предложить и установить, настроить комплексную систему безопасности. Обосновать.

  3. дать инструкцию по работе с установленными инструментами

2 месяца назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад