Необходимо настроить конфигурацию NGINX для работы Telegram Bot, Бот написан на Node.js. Использует 8443 порт для webhook, бот запускается командой npm run start (необходимо использовать screen или pm2, для бесперебойной работы бота). На текущий ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Docker и croptopro 5
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