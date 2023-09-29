Взломали сервер (возможно)

Системное администрированиеЗавершен1 заявка10 просмотров
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На сервер пришла жалоба о сканировании портов. Необходимо срочно разобраться что залили на сервер. Время ограничено тк из за абузы закроют доступ к IP.

3 месяца назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
gev511
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$45
1 день
Все выполнил в кратчайшие сроки!
Работал с Евгением по анализу безопасности сервера, оплата была моментальной, вежливый вобшений, корректно ТЗ. Буду ждать еше заказов от заказчика, рекомендую!