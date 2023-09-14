Развернуть на чистом сервере superset

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки9 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сервер на него нужно развернуть superset, создать пользователя, рядом установить PostgreSQL и настроить коннект между PostgreSQL и superset
после в конце записать подробную инструкцию

3 месяца назад
teremo4ek
29 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
месяц назад